شكرا لقرائتكم خبر عن "تخنتى" دويتو يجمع مصطفى شوقى ونبيل بتوقيع نصر محروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطربان مصطى شوقى ونبيل فى دويتو جديد بعنوان "تخنتى" فكرة نصر محروس، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب.





وكانت آخر أغنيات المطرب مصطفى شوقى "يا سمرا"، من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامى سمير وهندسة صوت هانى محروس، وقدمها بشكل مختلف نال إعجاب محبيه، وحصدت العديد من المشاهدات عبر موقع يوتيوب، وتصدرت التريند وقت طرحها.

يذكر أن النجم تامر حسنى قد نجح فى الصلح بين الفنان دياب والمنتج والمخرج نصر محروس، بعد أزمتهما الأخيرة التى وصلت إلى ساحات القضاء التى كانت حول عقد دياب الذى ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات.

وأكد تامر حسنى فى فيديو مع دياب ونصر محروس بثه عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائى لعقد المطرب دياب.

وقال تامر حسنى فى الفيديو: "الحمد لله ربنا قدرنى أكون سبب فى صلح أخويا وحبيبى دياب على أخويا الكبير المنتج اللى قدمنى وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس".