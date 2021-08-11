شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ميرفت أمين بعد وفاة دلال عبد العزيز: والدتى محطمة وأنا الآن مرعوبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منة حسين فهمى، ابنة الفنانة القديرة ميرفت أمين، أن والدتها تعيش هذه الفترة "محطمة نفسيا"، بعد وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضى، بعد صراع مع المرض.



ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وبناتهن

ونشرت منة صورة جمعتها مع والدتها برفقة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وابنتيها ايمى ودنيا، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أنا أنظر فى شاشتى، وما زلت غير مصدقة، أحاول العثور على كلمات لتأبينك، ألقيت نظرة على أمى التى تحطمت بشكل يفوق قدرة أى شخص على الفهم، وأدركت أنها تركت فراغًا".



قبلة منة فهمى للراحلة دلال عبد العزيز

وأضافت منة: "لأول مرة لا أعرف ماذا أقول، يبدو الأمر كما لو أنه لا توجد كلمات كافية فى الوجود، لا شيء أكتب سينصفك أبدًا، كنت صديقتى وأمى، كنتى بالنسبة لى رمز الأسرة والدفء والاستقرار والأمن، كان حبك الحقيقى وحضنك المريح دائمًا الملاذ الأكثر أمانًا لنا جميعًا، الآن أنا تائهة ومرعوبة".





وكانت الفنانات رجاء الجداوى وميرفت أمين ودلال عبد العزيز عبارة عن مثلث أضلاعه قائمة على الحب والصداقة، لا يفترقا ولا يتركا بعضهم البعض فى جميع المواقف والمناسبات الحزينة والسعيدة، دائما سويا فى كل خطوة يخطوها، صداقة تحدث عنها الجميع وتعد واحدة من أطول وأعمق الصداقات فى الوسط الفنى التى دامت لسنوات طويلة بينهن، حيث كانت علاقة فريدة من نوعها وظلت صداقتهما مترابطة وصامدة مع الأيام.

وكان الثلاثى دلال وميرفت ورجاء، يذهبن سويا فى جميع المناسبات ويزرن الفنانين ويقفن إلى جانبهم فى السراء والضراء معا، ولم يتركن عزاء إلا وكانوا مقدمة صفوف المعزيين، وكان يطلق الراحل سمير غانم على زوجته لقب عزاء عبد العزيز وعلى الراحلة رجاء الجداوى لقب عزاء الجداوى وثلاثتهم ميرفت أمين من كثرة حضورهم واجب العزاء.