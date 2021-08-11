شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق علاء ولى الدين يكذب ويكيبيديا ويكشف لـ"الخليج 365" يوم مولده الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز شقيق النجم الراحل علاء ولى الدين عن يوم مولده الحقيقى، وهو اليوم 11 أغسطس، بخلاف ما تم ذكره على ويكيبديا وعدد من المواقع الأخرى وهو 28 سبتمبر.

يذكر أن النجم الراحل علاء ولى الدين تخرج من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية وبرز من خلال أدوار ثانوية في أفلام عادل إمام، ثم انطلق بعد ذلك وقام ببطولة عدة أفلام أشهرها "الناظر"و"عبود على الحدود"و"ابن عز".

ولد علاء بمحافظة المنيا - مركز بني مزار - قرية الجندية وكان جده الشيخ سيد ولي الدين مؤسس مدرسة في القرية أنشأها كاملاً على نفقته الخاصة وظلت تعمل لأعوام إلى أن انتقلت إلى الجهات الحكومية. ووالده سمير ولي الدين كان ممثلاً وكذلك كان مدير عاماً لملاهي القاهرة.

ساهم علاء ولي الدين في ظهور عدد من نجوم الساحة الفنية الحاليين أمثال أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومحمد سعد، فشخصية "اللمبي" كان أول ظهور لها في فيلم "الناظر" وبعدها انطلق محمد سعد وأصبح نجم شباك.

فارق الحياة عن عمر يناهز التاسعة والثلاثون والذي وافق آنذاك أول أيام عيد الأضحى، بتاريخ 11 فبراير 2003 من جراء مضاعفات السكري الذي كان يعاني منه.

جدير بالذكر أن آخر عرض في السينما لعلاء ولي الدين كان ابن عز لكن آخر فيلم قام بتصويره ولم يكتمل تصويره نتيجة لوفاته هو فيلم عربي تعريفه لحازم الحديدى.