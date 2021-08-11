أول تعليق لأحمد العوضي بعد سفر ياسمين عبدالعزيز للعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

سافرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، للعلاج في أحد مستشفيات مدينة جنيف السويسرية.

وفي أول تعليق لأحمد العوضي بعد سفر زوجته للعلاج، كتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "ستطول الجراح في كتالونيا، وتدوم الأفراح في باريس".

"العوضي" تفاعل بهذا المنشور مع انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورحيله عن نادي برشلونة الأسباني.

وغادرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

وتعاني الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من أزمة صحية منذ قرابة شهر، وعلى الرغم من استقرار حالتها الصحية وتحسنها بشكل كبير، إلا أنها لم تخرج بعد من المستشفى.