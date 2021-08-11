الكاتب عبدالرحمن حمادة يحضر لروايته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الكاتب عبد الرحمن حمادة لطرح رواية جديدة بعنوان "ليلة" حيث يقف على تحضيرات طرحها خلال الفترة الحالية.

وتصدر الرواية الجديدة عن دار ن للنشر والطباعة بعد أن شارك عبد الرحمن حمادة في معرض الكتاب الذي أقيم يوم ٣٠ من يوليو الماضي بروايتين الأولى بعنوان "ارحم مشاعري" تدور أحداثها حول ليلى وهي الشخصية الرئيسية في العمل التي تعاني في طفولتها من معاملة والدها السيئة لها، وتمر الأيام وتدخل في قصة حب تتعرض خلالها لصدمة كبيرة.

والرواية الثانية بعنوان "حنة" التي تدور أحداثها حول بطلة العمل وهي فتاة ريفية تدعى حنة لديها طموح كبير ولكن تعترضه تقاليد عائلتها، التي تحاول التمرد عليها.

ومن المنتظر أن يتم تحويل رواية "حنة" لعمل سينمائي خلال الفترة المقبلة

الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تم إقامتها بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، فى الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو الماضى، وذلك فى دورة استثنائية من المعرض بعد تأجيله من موعده فى يناير الماضى، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.