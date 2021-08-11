شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا ودواين جونسون وغيرهم يكشفون عادات الاستحمام الخاصة بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار إعلان النجوم العالميين عادات الاستحمام الخاصة بهم، الجدل على مدار الفترة الماضية، خاصة بعد التحدث عنها بشكل صريح في عدة برامج أو حوارات فى الصحف العالمية.

بدأ الأمر عندما كشف الثنائى ميلا كونيس وأشتون كوتشر أنهما لا يستحمان يوميًا، حيث صرح أحدهما: "أنا لا أغسل جسدي بالصابون يوميا"، وأوضحوا أيضًا أنهم يفعلون نفس الشئ مع أطفالهم خاصة في صغرهم.



ميلا كونيس وأشتون كوتشر

وعلى عكس ذلك كشف الممثل والمصارع العالمى دواين جونسون إنه "عكس المشاهير، حيث أنه يستحم 3 مرات على الأقل في اليوم.



دواين جونسون

وقالت الممثلة جودي تورنر سميث فى أحد حواراتها الصحفية: " قبل أن تسأل.. في هذا المنزل ، نستحم"كثيرا.



جودي تورنر سميث

وفى أحدى الحوارات التليفزيونية أكد الممثل العالمى جايسون موموا بطل سلسلة Aquaman، انه يفضل البقاء نظيفا طوال الوقت، حيث صرح قائلا : "أنا Aquaman، ملك البحار، لذلك لا تقلق، لدينا في هاواي مياه مالحة التي أفضل البقاء فيها".



جايسون موموا

قبل عودة موموا إلى الماء في الجزء الثانى من فيلم Aquaman ، من المقرر أن يطرح فيلمه التالي Sweet Girl قريبا على أحدى المنصات، فيلم الأكشن والإثارة يقوم ببطولته موموا في دور الأب، ويدور حول سعيه للانتقام من شركة أدوية قامت بسحب عقار كان من الممكن أن ينقذ حياة زوجته، ويبدو أن Sweet Girl قصة شجاعة عاطفية مع الكثير من الإمكانيات لموموا للكشف عن مواهبة التمثيلية.