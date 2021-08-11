شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: "نجوم الظهر" بطولة جماعية أجدد فيها شبكية عين المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح قريبا النجم محمد صبحي مسرحيته " نجوم الظهر " وهي أول مسرحية كوميدية موسيقية غنائية استعراضية تضم 30 نجما من أجيال مختلفة وحصل الخليج 365 علي أول تصريح للنجم محمد صبحي عن مسرحيته الجديدة قائلا : المسرحية بطولة جماعية أجدد فيها شبكية عين المشاهد ، فالمشاهد في مسرحية " نجوم الظهر " لا يتوقع ما سيشاهده علي المسرح ، فالعرض يكسر كل التوقعات .



أبطال مسرحية نجوم الظهر لمحمد صبحي

وأضاف : في هذا العمل الجديد كان اهتمامي بالدرجة الأولي علي تدريب الممثل بمهارات صعبة ومدهشة في الغناء والعزف والكوميديا فالمسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي.



افيش مسرحية محمد صبحي الجديدة



نجوم الظهر

يذكر أن مسرحية " نجوم الظهر " يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن ، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته " استديو الممثل " هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .



محمد صبحي في نجوم الظهر

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.