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7 صور نادرة للنجمة شادية مع صلاح ذو الفقار وحسين رياض من تصوير "أغلى من حياتى"

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القاهرة - سامية سيد - كشف عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حساباتهم على موقع انستجرام، عن صور جديدة نادرة تنشر لأول مرة، لدلوعة السينما المصرية، خلال تصوير فيلم "أغلى من حياتى"، الذى عرض لأول مرة منذ نحو 56 عاما وتحديدا عام 1965، وجمعت الصور النجمة شادية، مع عمالقة الفن الراحلين صلاح ذو الفقار وحسين رياض.

شادية وصلاح ذو الفقار
شادية وصلاح ذو الفقار

فيلم "أغلى من حياتى" بطولة شادية، صلاح ذوالفقار، حسين رياض، سناء مظهر، نظيم شعراوى، عبد العليم خطاب، جلال عيسى، مديحة سالم، ناهد سمير، صلاح نظمى، ثريا فخرى، سهام فتحى، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف فتحى زكى، حوار محمد أبو يوسف، إخراج محمود ذو الفقار.

شادية وحسين رياض
شادية وحسين رياض

واعتاد محبو النجمة الراحلة شادية الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر من قبل للفنانة الراحلة، وكان من ضمن هذه الصور التى جمعتها مع أفراد أسرتها، والدتها خديجة طاهر تونشاى، وأيضا أبناء أشقائها، وقالوا إنه تم التقاط هذه الصورة فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى، كذلك صور التى جمعتها بالفنانين الكبار عماد حمدى ومريم فخر الدين وكمال الشناوى، من كواليس فيلم "ارحم حبى" الذى عرض لأول مرة يوم 26 يناير عام 1959.

شادية وصلاح ذو الفقار
شادية وصلاح ذو الفقار

وقدمت شادية خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى من أهم الفنانات فى تاريخ الدراما العربية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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