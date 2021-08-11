شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تستكمل رحلة علاجها فى سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل النجمة ياسمين عبد العزيز رحلة علاجها فى سويسرا، وذلك بعد أن غادرت مطار القاهرة عصر اليوم الثلاثاء فى طائرة مجهزة طبيًا فى طريقها إلى مدينة جنيف للعلاج من الآثار الجانبية للعملية الجراحية التى أجرتها خلال الفترة الأخيرة.

وتواصل النجمة ياسمين عبد العزيز طريقها للشفاء والتعافى من أزمتها الصحية التى امتدت لشهر كامل، والتى يرجع سببها إلى إجرائها عملية "تكيس المبايض" وتعرضها لبعض الآثار الجانبية للجراحة.

وصرح زوجها الفنان أحمد العوضى بخروجها من المستشفى وتحسن حالتها الصحية، كما أكد أنها ستستكمل علاجها داخل منزلها تحت ملاحظة الأطباء، وهو الخبر الذى أسعد وطمأن قلوب جمهورها بعد فترة قلق طويلة.

وبدأت أزمة النجمة ياسمين عبد العزيز يوم 11 يوليو الماضى، حيث أجرت عملية جراحية والتى تسببت فى مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض، ونقص الأكسجين فى الدم، وعلى إثرها احتجزت داخل غرفة العناية المركزة حتى تحسنت حالتها، إلا أن هذا التحسين كان يسير ببطء بعض الشىء.