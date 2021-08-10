فضيحة أخلاقية تُلاحق الأمير آندرو.. امرأة ترفع دعوى ضدّه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفعت امرأة دعوى قضائية ضد الأمير البريطاني آندرو تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي عليها في ثلاث مناسبات مختلفة.

وفي التّفاصيل، فرفعت فرجينيا جوفري، التي تقول إن رجل الأعمال جيفري إبستين استغلها جنسيا، دعوى مدنية يوم الاثنين أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن ذكرت فيها أن دوق يورك، ثاني أبناء الملكة إليزابيث، اعتدى عليها جنسيا وضربها قبل نحو عقدين عندما كان عمرها 17 عاما.

وقالت جوفري، التي كان اسمها في السابق فرجينيا روبرتس، في بيان “أُحمّل الأمير آندرو المسؤولية عما فعله بي”.

وأضافت: “أصحاب السلطة والمال ليسوا بمنأى عن تحمّل مسؤولية أفعالهم… أتمنى لو ترى الضحايا الأخريات أن بالإمكان ألا نعيش في صمت وخوف، واستعادة الحياة بالإفصاح وطلب العدالة”.

ويُشار إلى أنّ الأمير آندرو قد قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” عام 2019 إنه لا يتذكر لقاء جوفري، ونفى نفيا قاطعا ما ذكرته عن الاعتداء عليها.