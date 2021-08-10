بالفيديو.. نور عمرو دياب تعلن خطبتها وانتقالها إلى لندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نور ابنة النجم المصري عمرو دياب، والنجمة المصرية شيرين رضا خطبتها، اليوم الثلاثاء 10 أغسطس/آب.

ونشرت نور مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام"، تعلن فيه الخبر، مؤكدة أنها تستعد للإقامة جنوبي لندن.

وأشارت نور عمرو دياب إلى أنها ستنتقل للإقامة هناك رفقة خطيبها.

وأعربت نور عن سعادتها البالغة لاتخاذها هذه الخطوة، كما كشفت أنها ستشارك متابعيها بصور لخاتم خطبتها، موضحة أنها لا ترتديه بسبب فقدانها بعض الوزن.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "جنا"، "كنزي"، "عبدالله".