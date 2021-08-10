من بيع الخيول إلى تصنيع العطور.. نجوم بدرجة "رجال أعمال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خوفا من تقلبات الحياة، أو تراجع مؤشر النجوم، لجأ عدد كبير من نجوم الوسط الفني، لتدشين مشروعات تجارية، تضمن لهم حياة كريمة حال تغير وضعهم الفني.

وفي هذا التقرير، تلقي ”الخليج 365” الضوء على نجوم قفزوا إلى خانة "رجال الأعمال" إيمانا منهم، أن دوام الحال من المحال، وأن الفن "وحده لا يكفي"







عمرو دياب

يمتلك الموهبة والذكاء، ومؤخرا أطلق خط أزياء خاص به يحمل اسم"34 " وأعلن أن منتجاته ستكون متوفرة في كل أنحاء العالم.

وكشف الهضبة عن الخبر عبر حسابه الشخصي بموقع "أنستقرام" قائلا: "خط أزياء 34 الخاص بي سيكون متاحا في جميع أنحاء العالم قريبًا.. ترقبوا".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 طرح الهضبة عطرا يحمل اسمه، ونشر صورة لعطر مكتوب عليه "عمرو دياب" باللغة الإنجليزية وعلق عليها: "اختياري الأول في العطور، سيكون متاحاً في جميع أنحاء العالم قريباً، ابقوا منتظرين".

وفي عام 2015، أطلق عمرو دياب مع إحدى شركات المياه الغازية زجاجة الهضبة، وكانت إصدارا خاصا من الشركة لمحبي عمرو دياب وتم إطلاقها بالتزامن مع ألبوم "أحلى وأحلى".





ياسمين صبري

تعاقدت مع شركة في كوريا الجنوبية، لإطلاق عدسات لاصقة تحمل اسم "الياسمين".

وللترويج لهذه العدسات نشرت ياسمين صبري صورا لها بنيولوك مختلف، مرتدية عدسات عيون لاصقة باللون الأزرق، من ماركتها الخاصة "الياسمين"، وهي تحمل قطًا بنفس لون العيون.

وعلقت الفنانة على الإطلالة: "مجموعة الياسمين، اللون سموكي".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الإطلالة التي حصدت آلاف علامات الإعجاب.





إليسا وراغب علامة

أطلقت النجمة اللبنانية إليسا عطرا باسمهما هو Elle d’Elissa عام 2007، كما تعاقد راغب علامة مع شركة فرنسية رائدة في مجال العطور واتفق على طرح عطرا جديدا، وصور حملة الدعاية في مدينة تراثية قديمة بإيطاليا.





محمد رمضان

في فبراير/شباط الماضي، كشف الفنان محمد رمضان عن إطلاق خط خاص به بعلامة بريفيه ريفو العالمية للنظارات.

وشارك محمد رمضان متابعيه عبر تطبيق "أنستقرام" بمقطع فيديو، لعارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، التي تحمل خطا خاصا أيضًا بها في بريفيه ريفو، وهي تهنئه منها على انضمامه لعائلة علامة النظارات الشهيرة.

بيزنيس بعيدا عن الأزيا والموضة

واختار فريق من نجوم الفن الدخول لعالم البزنس من بوابة أخرى، بعيدة عن عالم الأزياء والعطور، مثل الفنان الفلطسيني محمد عساف، الذي دفعته جائحة كورونا، لافتتاح مطعم في دبي، أطلق عليه اسم "روابينا".

كما وعد عساف متابعيه بافتتاح فرع ثان لهذا المطعم في العاصمة البريطانية لندن.

وعلى الطريق نفسه افتتح هاني شاكر مطعما يحمل اسم أشهر أغانيه "على الضحكاية".

واستغل النجم المصري أحمد السقا حبه الشديد للخيل، وأسس إسطبلا لبيع وشراء أجود أنواع الخيول.