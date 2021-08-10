بالصور| كريم محمود عبدالعزيز وأبطال "موسى" يحتفلون به في عرض خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

احتفل الفنان كريم محمود عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء بالعرض الخاص لفيلمه "موسى"، في سينما أركان بمول أركان بلازا في التجمع الخامس.

وشهد العرض حضور عدد من المشاركين في الفيلم، بينهم: إياد نصار، صبري فواز، سارة الشامي، وحرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال بفيلم "موسى"، بينهم: الفنان علي ربيع، الفنان محمد ثروت، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة مايان السيد، الفنان أحمد شامي، الفنان عمر الشناوي، الفنان أوس أوس.

كان حساب الشركة المنتجة للفيلم نشر عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو الأغنية مصحوبا بتعليق: "أغنية (مكهرب) لمروان موسى من فيلم موسى.. انتظرونا يوم ١١ أغسطس في دور العرض.. فيلم الحماس".

"موسى" يعرض في السينمات ابتداءً من يوم 11 أغسطس الجاري، وهو من بطولة النجوم: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي وغيرهم، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.