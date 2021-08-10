عبدالله الشرقاوي.. أصيب باكتئاب وهذه أبرز أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل عن عالمنا منذ أيام الممثل المسرحي عبدالله الشرقاوي، عضو فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة.

في هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الراحل عبدالله الشرقاوي:

- الشرقاوي ابن محافظة دمياط، وهو نجم المسرح الجامعي لمنتخب جامعة عين شمس خلال عقد الثمانينيات.

- شارك في حوالي ما يقرب من 25 عملُا على مدار مشواره الفني.

- شارك في مسلسلات: "نقل مخ، أحلام مبروكة، الحب في عصر الجفاف، أيام الغياب، رجل آيل للسقوط، لا، وغيرها.

- شارك في مسرحيات: "الواد غراب والقمر، الزوبعة، في سبيل برقوق".

- قال إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن عبدالله الشرقاوي: " أبدع من خلال الفرقة في العديد من الأعمال المسرحية، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

- كشف صديقه المخرج إميل شوقي، أنه أصيب بالاكتئاب قبل رحيله.