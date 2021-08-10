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بالصور| محمد محمود عبدالعزيز يهنئ شقيقه كريم بفيلم "موسى"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، على تهنئة شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز، على فيلمه الجديد "موسى، والذي أقيم عرضه الخاص مساء اليوم الثلاثاء في سينما أركان بمول أركان بلازا في الشيخ زايد.

وشهد العرض الخاص حضور الفنان سليمان عيد، الفنان محمد ثروت، الفنان علي ربيع، الفنانة هنا الزاهد، الفنان أوس أوس، الفنانة مايان السيد، الفنان عمر الشناوي.

كان حساب الشركة المنتجة للفيلم نشر عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو الأغنية مصحوبا بتعليق: "أغنية (مكهرب) لمروان موسى من فيلم موسى.. انتظرونا يوم ١١ أغسطس في دور العرض.. فيلم الحماس".

"موسى" يعرض في السينمات ابتداءً من يوم 11 أغسطس الجاري، وهو من بطولة النجوم: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي وغيرهم، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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