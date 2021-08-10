بالصور| أول ظهور لعلي ربيع بعد زواجه في العرض الخاص لـ"موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد العرض الخاص لفيلم "موسى"، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في سينما أركان في مول أركان بمنطقة الشيخ زايد، حضور الفنان علي ربيع.

يعد حضور علي ربيع هو الظهور الأول له بعد زواجه الذي تم في أجواء اقتصرت على أسرة العروسين، والأصدقاء المقربين، مراعاة لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

كان حساب الشركة المنتجة للفيلم نشر عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو الأغنية مصحوبا بتعليق: "أغنية (مكهرب) لمروان موسى من فيلم موسى.. انتظرونا يوم ١١ أغسطس في دور العرض.. فيلم الحماس".

"موسى" يعرض في السينمات ابتداءً من يوم 11 أغسطس الجاري، وهو من بطولة النجوم: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي وغيرهم، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.