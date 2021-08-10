هكذا علق نبيل الحلفاوي على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الزمالك أمام نظيرة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مباراة اليوم يفترض أن تكون قوية ومثيرة، الحكم تنتظره مهمة صعبة وربما بعض المشاكل، اختبار هام للتحكيم المصري".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، ويشارك في بطولته طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وكوكبة من النجوم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، العمل عُرض رمضان الماضي.