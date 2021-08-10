توخيل يشعر بالحزن بسبب ميسي.. ما القصة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 40 دقيقة

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، على رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، وانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة ”RMC“، يوم الثلاثاء: ”ميسي سيكون جيدًا لكل فرق العالم ولأي فريق في العالم“.

وأضاف: ”أنا حزين قليلًا لأنه لم ينهِ مسيرته في برشلونة، كان ميسي وبرشلونة واحدًا“.

وكان برشلونة أعلن، الخميس الماضي، نهاية مسيرة ميسي مع الفريق، بعد 21 عامًا، ليرحل الهداف التاريخي للنادي الكتالوني بعد فشل تجديد عقده؛ بسبب قواعد رابطة الدوري الإسباني.

وكان توخيل قد أقيل العام الماضي من منصبه كمدرب لسان جيرمان رغم قيادته الكتيبة الباريسية إلى ثلاثية الدوري، والكأس، وكأس الرابطة، ونهائي دوري الأبطال، ليتولى إدارة تشيلسي الإنجليزي، ويتوج معهم بلقب دوري أبطال أوروبا.

وينتظر أن يوقع ميسي عقده رسميا مع باريس سان جيرمان وتقديمه لاعبا للفريق، غدا الأربعاء، بعد اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة.

ووصل ميسي إلى فرنسا اليوم الثلاثاء؛ من أجل إتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان، عقب توصله لاتفاق مع النادي بعد رحيله المفاجئ عن برشلونة.