عبير صبري لـ”صوت بيروت انترناشونال”: احب لبنان وشعبه لا يستحق حكامه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2021 10:01 مساءً

عبير صبري ممثلة مصرية ناجحة قدمت العديد من الادوار التي اعجبت المشاهدين في العالم العربي وآخر عمل شاركت فيه كان مسلسل “موسى” الذي عرض في شهر رمضان الماضي من بطولة النجم محمد رمضان. فماذا تقول عبير صبري لصوت بيروت انترناشونال عن هذا العمل “استمتعت بتجربة المشاركة في مسلسل “موسى” اذ ان العمل تحت ادارة المخرج محمد سلامة ممتع جدا ومهم لاي ممثل لانه مخرج مصري بمواصفات عالمية وانا سعدت بالعمل معه رغم ان حجم دوري في المسلسل لم يكن كبيرا كما تمنيت او الناس ماذا تنتطر مني لكنني كنت قد وقعت العقد مع الشركة المنتجة بعد استلامي خمس حلقات مكتوبة فقط لذا كنت اجهل اتجاه الشخصية التي اديتها وحجمها في الحلقات الاخرى لكنني لست نادمة على المشاركة في “موسى”.

اما الاعمال الدرامية التي شاهدتها في رمضان ونالت اعجابها فاكدت عبير انها احبت مسلسل “لعبة نيوتن” لمنى زكي ومحمد فراج.

وبالنسبة لاعمالها الفنية المقبلة تؤكد عبير انها انتهت من تصوير فيلم “الهارون” المنتظر عرضه في صالات السينما قريبا وايضا صورت فيلم “ليلة العيد” مع النجمة الكبيرة يسرا ومن اخراج سامح عبد العزيز وسيعرض في الاسابيع المقبلة.

واي من المسلسلات العربية التي لفتت نظرها في الفترة الاخيرة اوضحت قائلة: ” اعجبني هذا العام مسلسل 2020 لنادين نجيم وقصي الخولي وايضا شاهدت بعض حلقات مسلسل “للموت” واحببته ومن الواضح ان الدراما اللبنانية تشهد تطورا كبيرا في كل النواحي الفنية.

وعن رأيها بالمسلسلات التي تعرض على المنصات الرقمية اشارت عبير صبري انها متابعة شغوفة لمنصة نتفلكس العالمية وتجذبها المسلسلات والافلام الاجنبية و”اشعر بالفرح اثناء مشاهدتها لما فيها من انتاج ضخم وتمثيل ابداعي”.

وبما انها امضت اجازتها السنوية في لبنان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها فتقول “احب هذا البلد الجميل جدا واول ما اصل الى العاصمة بيروت اشعر بطاقة ايجابية وانا تعرفت على زوجي في لبنان وقصة حبنا نشأت بين ربوعه لذلك احمل ذكريات جميلة في قلبي له وبيروت ازورها خمس او ست مرات في السنة انما الان اشعر بالحزن على الوضع الماساوي الذي يمر به شعبه من انقطاع الكهرباء بالليل والبنزين مفقود والعملة اللبنانية منهارة” وتضيف “حزنت كثيرا لاسى الناس ولبنان ولا يستحق كل هذا التعب والشعب اللبناني لا يستحق حكامه واتمنى ان يتغير الوضع السياسي قريبا”.

واخيرا عن اختلاف اختياراتها في الفن بين الماضي والحاضر فقالت عبير صبري “لقد اصبحت اختياراتي الفنية انضج وموهبتي تعمقت اكثر فعندما كنت صغيرة لم اكن اعرف الرسالة الفنية التي ساتوجه بها الى الناس اما الان فقد اتضحت الصورة اكثر وحصل تطور كبير في انتقائي لاعمالي”.