قصي خولي بإطلالة جديدة وشاربين كثيفين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم السوري قصي خولي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وظهر فيه بإطلالة جديدة كلياً حيث ظهر بشاربين كثيفين وبدا أنه قام بإجراء تجميل لمنطقة الذقن التي بدت عريضة والتي يبدو أنه سيستخدمها في مسلسله الجديد “توتر عالي” والذي سينطلق بتصويره قريباً مع مجموعة الصباح للمنتج صادق الصباح.

وظهر قصي في الفيديو وهو يمارس الرياضة داخل النادي، كما سيخوض قصي تجربة جديدة من خلال مسلسل “الوسم” وهو من فكرته وإشرافه وإخراج سيف الدين سبيعي. ويمتد على عدة مواسم و كل موسم مؤلف من سبع حلقات وهو من إنتاج إيبلا الدولية للمنتج هلال أرناؤوط.

كما أنه من المنتظر أن يكون قصي حاضراً ببطولة الموسم الثاني من مسلسل ” 2020 ” برفقة النجمة اللبنانية نادين نجيم في موسم رمضان 2022حيث كان الموسم الأول من العمل قد حقق نجاحاً لافتاً في موسم رمضان الماضي.