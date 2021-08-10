كيت وويليام يشيدان بفرق بريطانيا لأدائهم في أولمبياد طوكيو 2020

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت أولمبياد طوكيو 2020 رسميًا، وكان ختامها مسكاً للفرق البريطانية حيث أشاد الأمير “ويليام” و”كيت ميدلتون” بفرق بريطانيا لقوتهم وشغفهم وتصميمهم في ظروف صعبة. وقد أطلقا عليهم “فخر الأمة” لأدائهم المشرّف في الأولمبياد.

وبحسب موقع “Metro” نشر ملك وملكة المستقبل، كلاهما 39 عامًا، على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بهم، صورًا للرياضيين من فريق بريطانيا GB بما في ذلك الغواصين “توم دالي”، “ماتي لي” والسباح “آدم بيتي” بميدالياتهم الذهبية، حيث حصلت فرق GB على 65 ميدالية رائعة – كما فعلوا في ألعاب لندن 2012 – بما في ذلك 22 ميدالية ذهبية.

وكتب “ويليام” و”كيت”: “يا لها من دورة ألعاب أولمبية رائعة في طوكيو 2020 ،فريق GB – لقد أظهرتم جميعًا هذه القوة والشغف والتصميم في ظروف صعبة. أنتم فخرللأمة بشكل لا يصدق!”.

كما أشاد الزوجان بمؤسسة “Sports Aid” الخيرية لمساعدتها الرياضيين الطموحين على تحقيق حلمهم بالمنافسة في الأولمبياد. حيث غردا: “تلعب SportsAid دورًا حيويًا في مساعدة الرياضيين الشباب على التغلب على العقبات المالية التي يواجهونها في محاولتهم أن يصبحوا الجيل القادم من الرياضيين الأولمبيين وأبطال العالم. إنه لأمر رائع أن نرى عددًا كبيرًا من الرياضيين يشاركون ويقفون على منصة التتويج الذين تلقوا دعمًا من TeamSportsAid في مرحلة ما من حياتهم المهنية.”

وكشفت SportsAid كيف أن 61٪ من لاعبي فرق GB في أولمبياد طوكيو تلقوا دعمًا ماليًا واعترافًا من المؤسسة الخيرية خلال حياتهم المهنية – أي ما يعادل 242 من 398 عضوًا بما في ذلك الاحتياطيات.

أصبحت دوقة كامبريدج راعية للمؤسسة الخيرية في عام 2013 والتقت بالعشرات من الشباب الذين تلقوا المساعدة.

جدير بالذكر أن “ويليام” و”كيت” المهووسان بالرياضة، واللذان استمتعا بمشاهدة بطولات يورو 2020 وويمبلدون هذا العام، لم يسافرا إلى طوكيو لحضور دورة الألعاب الأولمبية – وهي المرة الثانية على التوالي التي لم يتمكنا فيها من الحضور. كما لم يذهبا إلى الألعاب في ريو دي جانيرو، البرازيل، في عام 2016 ، وسط مخاوف من فيروس زيكا.