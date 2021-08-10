نوال الزغبي في صور تنشر لأوّل مرّة.. إطلالة تحبس الأنفاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن صور تنشر لأوّل مرّة من كواليس كليب أحدث أغنياتها “أرقص”، وظهرت من خلالها بإطلالة تحبس الأنفاس.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور النجمة نوال الزغبي، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، إذ لاقت إطلالتها في الكليب ردود أفعال واسعة.

وأغنية “أرقص”، هي أوّل أغنية تفرج عنها نوال الزغبي من ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”. وتتصدّر الأغنية منذ صدورها قائمة الأغنيات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “تيك توك” إذ حصد هاشتاغ “#أرقص” ملايين المشاركات من المتابعين الذين عبّروا إعجابهم الكبير بالعمل.

الجدير ذكره أن أغنية “أرقص” من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس و ماسترينغ نور الأسعد، والكليب صوّرته نوال مع المخرج فادي حداد بفكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية الراقصة.