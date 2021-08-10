“ياما في الجراب يا حاوي”.. شريف دسوقي في أول ظهور فني بعد بتر ساقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول ظهور له في عمل فني بعد بتر ساقه على إثر إجراء عملية جراحية، أطل شريف دسوقي فى الإعلان الترويجي لمسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”، وهو يجلس على كرسي، ويتحدث مع يحيى الفخراني.

وكان قد حرص على حضور العرض الخاص لفيلم “الإنس والنمس” الذي أقيم منذ أيام قليلة، بطولة محمد هنيدي، حيث ظهر خلال العرض وهو على كرسي متحرك.

يشار إلى أنّ دسوقي كان يعاني مشكلة القدم السكري، الأمر الذي أدى في النهاية إلى بتر ساقه، لكن حالته الصحية تحسّنت، ومن المقرر أن يتم تركيب طرف اصطناعي له في القريب العاجل.

ويشارك في مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”، يحيى الفخراني، شريف دسوقي، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، سما إبراهيم، علاء قوقة، لبنى ونس، ناصر سيف، إسماعيل فرغلي، رضا إدريس، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.