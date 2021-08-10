لسبب غريب.. المخرج كوينتن تارانتينو يحرم والدته من ثروته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبلغ ثروة المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو حوالي 120 مليون دولار، إلا أنه يرفض مشاركة ثروته مع والدته بأي شكل، لسبب غريب.

ووفقًا لموقع "بازفيد" الأمريكي، يعود قرار المخرج إلى تعليقات والدته السلبية على طموحه أن يصبح كاتبا ومخرج أفلام عندما كان طفلًا.

وكشف المخرج في برنامج The Moment، الذي حل ضيفًا عليه مؤخرًا، كيف كانت والدته تأخذ صف المدرسين الذين لم يقتنعوا برغبته في أن يصبح كاتبًا.





وأضاف أن والدته حاولت إثنائه عن طموح الكتابة في صغره، لذلك أخذ قرار منعها من الانتفاع بثروته عندما يصبح مشهورًا.

واعترف "تارانتينو" بأنه ساعد والدته في مشكلة مع الضرائب، ولكنه لا يمنحها أموالًا إضافية لتنفقها على وسائل الترفيه، ولم يشتري لها منزلًا أو سيارة حديثة.

وقال "تارانتينو" في البرنامج: "هناك عواقب لما يقوله الأهالي لأبنائهم، عليك أن تتذكر عواقب لهجتك الساخرة معهم وما تعنيه بالنسبة لهم".



