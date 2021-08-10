شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لـ على ربيع بعد حفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم على ربيع، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه احتفل بزفافه مؤخرا على فتاة من خارج الوسط الفني، مشيرا إلى أنه لم يعلن عن أى أخبار بسبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التى كانت تجمع بينهما علاقة قوية، بالإضافة إلى أنه يعتبر إيمي ودنيا مثل أخواته.

من ناحية أخرى تعد تلك الزيجة هى الثانية للفنان على ربيع بعد زواجه الأول من والدة ابنته "مليكة" فى وقت سابق قبل سنوات.

يشارك على ربيع في بطولة فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

يذكر أن على ربيع قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وشارك فى بطولته أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.