أروى تغادر لبنان بسبب الأوضاع الصعبة: “ولا أسوأ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة والإعلامية اليمنية آروى قرارها بترك لبنان مع عائلتها والتوّجه إلى الإمارات بعد حصولها على الإقامة الذهبية فيها، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها بلد الأرز وفق تعبيرها.

وقالت في حديث مصوّر نشرته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي إنّها تحب لبنان، ولكن الحياة كانت مختلفة حين قدمت إليه، بينما الأن لا دواء ولا محروقات ولا كهرباء فيه.

وأضافت: “ولا أسوأ من كدة، لدرجة صرت أبكي وش رجعني (…) أنا هنا (لبنان) جالسة اختنق، ولم أعد أحتمل العيش في هذه الظروف الحياتية الصعبة”.

وكانت آروى شكت مراراً من الأوضاع في لبنان، إذ قالت في تصريحات سابقة: “للأسف هذه البلد لو فيها واحد بس مسؤول يتقي الله رب العالمين كانت البلد بغير محل بس لأنهم لا يخافون رب العالمين البلد منهارة لأن الذي يخاف رب العالمين يخاف يسرق”.

وتحدّثت آروى عن معاناتها في الحصول على دواء من أجل زوجها، واضطرارها لتأمينه من خلال “الواسطة”.

يُذكر أنّ أروى حين حصلت على الإقامة الذهبية، كتبت في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”: “أحلى شيء صار معي اليوم هوه اني اتشرفت بحصولي على الاقامة الذهبية في دولة الامارات.. كل الشكر والتقدير لدوله الامارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية، وتمنياتي لدولة الإمارات الحبيبة شعبا وحكومة بدوام الأمن و الأمان.. حفظ الله حكاما قدروا الابداع وكافؤوه”.