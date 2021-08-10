ابنة الراحل بول ووكر تعلن خطوبتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت ميدو، ابنة بطل سلسة أفلام “السرعة والغضب” Fast and Furious الراحل بول ووكر، خطوبتها من الممثل لويس ثورنتون ألان، نهار الإثنين، ونشرت عبر صفحتها على “إنستغرام” صوراً لها في حوض سباحة تستعرض فيها خاتم خطوبتها.

وكان الثنائي قد أكدا ارتباطهما في أوائل شهر تموز (يوليو) الماضي، عندما نشر الممثل صورة لهما وهما يحتضنان بعضهما بعضاً على أريكة ويبتسمان.

وظهرت عارضة الأزياء علناً على السجادة الحمراء في شهر حزيران (يونيو) الماضي في العرض الأول لفيلم “السرعة والغضب 9″، وهو أحدث جزء من السلسلة التي تألق فيها والدها الراحل.

واحتفالاً بمرور 20 سنة على طرح الجزء الأول من السلسلة، نشرت ميدو ملصقاً للفيلم يحمل صورة والدها وكتبت: “20 عاماً…كنت فقط في الثانية من عمري عندما بدأت الرحلة. طوبى لوجود عائلة “السرعة والغضب” بجانبي…”.

وفي تصريح له لموقع “إكسترا”، قال فين ديزل، عراب ميدو، إنها “تعتني به جيداً”. وأضاف: “هي أول من يعايدني في مناسبة عيد الأب. ورؤيتها مع أطفالي من أجمل ما يكون. أتأثر كثيراً عندما أراها تلعب مع ابنتي بولين لأنني لا أستطيع إلا أن أتخيل شعور أخي (بول ووكر) عندما يرى ذلك”.

وعندما سُئل عما إذا كانت ستظهر ميدو في أحد أفلام “السرعة والغضب”، قال الممثل الشهر الماضي لموقع “إي!” الإخباري: “لن أستبعد شيئاً”.

ويصادف يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، ذكرى مرور ثماني سنوات على وفاة بول ووكر في حادث سيارة مأساوي.