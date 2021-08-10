جان يمان يوقّع عقداً لمسلسل إيطالي جديد ويتجاهل الانتقادات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الممثل التركي المقيم في إيطاليا جان يمان عن توقيعه عقداً لمسلسل إيطالي جديد، مستوحى من رواية شهيرة بعنوان “Viola come il mare”.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الكوميديا والإثارة في الوقت نفسه. وسيشاركه البطولة الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية فرانسيسكا شيليمي، على أن يبدأ التصوير الشهر المقبل.

ويعتبر هذا ثاني مسلسل إيطالي ليمان، إذ يستعد لتصوير مسلسل “ساندوكان” الذي يبدأ تصويره في شباط 2022.

من جهة أخرى، التزم يمان الصمت إزاء الهجوم الذي تعرّض له من زميله تولغا قوليتش الذي وجّه إليه انتقاداً حاداً بسبب تجاهله الحرائق التي اندلعت في تركيا، ونشره صورة له وهو على البحر متجاهلاً التضامن مع بلده.