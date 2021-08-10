صابرين تكشف لـ"الخليج 365" صعوبات "الإنس والنمس": شريرة لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحاول الفنانة المصرية صابرين، البحث عن أدوار صعبة وغريبة، لإبراز جوانب خفية في شخصيها الفنية.

وفي تجربتها السينمائية الجديدة "الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، تقدم صابرين شخصية شريرة للمرة الأولي في مشوارها الإبداعي، لذلك تعتبر هذا الفيلم من أصعب أعمالها، لأن دورها يخلو تماما من المشاعر، وهي لم تعتد الرهان على هذه النوعية، كما أنها تلتقي نجم الكوميديا محمد هنيدي لأول مرة.



”الخليج 365” التقت الفنانة صابرين للحديث معها حول دورها في فيلم "الإنس والنمس" والصعوبات التي واجتهها في التحضير للشخصية، والتعرف على مشروعاتها الفنية الجديدة.





ما الذي أشعل حماسك للمشاركة في فيلم "النمس والإنس؟

عوامل كثيرة أغرتني بالمشاركة، منها أنها تحمل توقيع المخرج الكبير شريف عرفة، وهو من رشحني للدور، وبالمناسبة هذه المرة الأولى التي أعمل معه، كما أنني وجدت الفيلم يضم نخبة من أفضل النجوم مثل محمد هنيدي، الذي أعشقه على المستوى الشخصي، وأشعر دائما بأنه مصري جدا ودمه خفيف، كما إنه نجما من العيار الثقيل، أيضا لوجود الفنانة الموهوبة منة شلبي، والمتميز بيومي فؤاد، والمجتهد عمرو عبدالجليل، كما أن أحد أسباب الحماس أن التجربة نفسها مختلفة، ولم أقدم مثل هذا الدور من قبل.





ما هي ملامح شخصيتك في الفيلم؟

أجسد شخصية "آسيا" ملكة الجن ووالدة منة شلبي، فيما يجسد عمرو عبد الجليل، دور ملك الجن، وهي محور الشر في أحداث الفيلم، وعندما رشحنى شريف عرفة للدور كنت مندهشة جدا، وسألته "ليه أنا بالتحديد للدور ده؟" ورد عليا بابتسامة فقط.

وفي الحقيقة، لم أقدم عبر مشواري الفني الطويل دور شريرة، وأعتمد في اختياراتي على الأدوار المليئة بالمشاعر والأحاسيس.





هل هذا يعني إنك واجهت صعوبة في التوحد مع الشخصية؟

بكل تأكيد، لا سيما أن الدور بلا إحساس، وأنا الوحيدة في التجربة التي تتحدث بجدية وبملامح حادة، وكل النجوم حولي يضحكون، كنت "مسيطرة على نفسي بالعافية".

كما أن الملابس كانت ثقيلة جدا، لكن وجود مخرج متميز مثل شريف عرفة كان أحد أسباب إزالة الرهبة، وساعدني على تقديم الشخصية بشكل جيد، كما أن كواليس التصوير كانت رائعة ومريحة نفسيا.

كيف تقيمين حال السينما المصرية في السنوات الأخيرة؟

سعيدة جدا بحالها، خاصة الفترة الأخيرة حدثت تطورات كبيرة في مستوى الصورة، وتكنيك الإخراج، وطرح الموضوعات، وهذا شيء جيد ويؤكد الريادة للسينما المصرية.





أعمالك الأخيرة تؤكد حرصك على قيمة الدور، ولا تشغلين بالك بالمساحة، هل تتعمدين هذا؟

بالفعل، لأنه من المهم أن يمتلك الفنان رفاهية الاختيار، وأكبر دليل على ذلك تجربتي في فيلم "تراب الماس" مع المخرج مروان حامد وآسر ياسين، قدمت دور سيدة تبلغ من العمر 70 عاما، وبعدد مشاهد محدود، ورغم ذلك ترك الدور بصمة في العمل، وهذا الأمر أسعدني جدا.

ما أعمالك الفنية الجديدة؟

أشارك في فيلم بعنوان" عروستي" وأجسد خلاله دور" مجنونة رسمي" وسعيدة بهذه التجربة، وأتمنى أن يحقق هذا العمل نجاحا كبيرا، لا سيما أنني تعبت جدا في تجسيد الدور.





تردد إنك ستقدمين مفاجأة في فيلم "200 جنية"؟

المفاجأة أنني اظهر بشخصيتي الحقيقة، كصابرين الممثلة، والعمل من المتوقع طرحه في دور العرض 18 أغسطس/آب الجاري، ويشارك فيه 70 نجما يظهرون كضيوف شرف، منهم إسعاد يونس، ليلى علوي، أحمد آدم، أحمد السقا.

سؤال أخير.. هل يوجد عمل في سجلك الفني تودين حذفه؟

لا يوجد عمل في أرشيفي الفني أخجل منه، سعيدة بكل اعمالي، تأكد تماما أن كل تجربة شاركت فيها تعلمت منها، وعرفت من خلالها أناس جدد.