أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في المغرب، اليوم الثلاثاء، 10 أغسطس/آب 2021، بالرغم من صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24، في المغرب، إلى مستوى 499.66 درهم (55.65 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، في المغرب، (الأكثر تداولا بالمملكة) إلى نحو 437.21 درهم (48.70 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18، في المغرب، إلى مستوى 374.75 درهم (41.74 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 291.47 درهم (32.46 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 249.83 درهم (27.83 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في المغرب، إلى نحو 15.539 ألف درهم (1731 دولار).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في المغرب، إلى نحو 3498 درهم (389.58 دولارا).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الثلاثاء، عقب مبيعات كثيفة في الجلستين السابقتين، وحفز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا توقف مكاسب الدولار إلا أن مخاوف رفع أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع كبح صعوده.

وزاد الذهب في السوق الفورية، بنسبة 0.4% إلى 1734.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، بنسبة 0.6% إلى 1736 دولارا.

وهبط سعر الذهب أكثر من 4% في الجلستين الأخيرتين بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد.

والآن يتجه اهتمام المستثمرين لبيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي من المقرر أن تصدر غدا الأربعاء.

ويُعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم إلا أن رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة يضعف جاذبيته لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وسمح استقرار مؤشر الدولار للذهب بالتقاط أنفاسه، وحقق المؤشر مكاسب قوية على مدى اليومين الماضيين، وتزيد قوة الدولار من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.8% إلى 23.62 دولار للأوقية بعدما هبطت لأقل مستوى في 8 أشهر أمس الإثنين.

وربح البلاتين، نحو 1% إلى 989.65 دولار، فيما صعد البلاديوم، نحو 0.7% إلى 2618.71 دولار.