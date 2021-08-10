قيمتها 1.2 تريليون دولار.. انتصار مهم لـخطة "بايدن" للبنية التحتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، خطة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار تحظى بدعم الرئيس جو بايدن.

وتعتبر هذه الموافقة، انتصار مهم بالنسبة للرئيس الديمقراطي، لكن التشريع لا يزال يواجه عقبات في مجلس النواب.

550 مليار دولار للطرق والنقل العام



وتعهدت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ممثلة الحزب الديمقراطي عن كاليفورنيا، بعدم النظر في الأمر دون خطة إنفاق أكبر حافلة بأولويات سياسة الحزب الديمقراطي.

وصوّت مجلس الشيوخ، مساء الأحد، بـ68 صوتًا مقابل 29 صوتًا لصالح إنهاء النقاش بشأن مشروع القانون، متجاوزًا الـ60 صوتًا اللازمة للموافقة عليه، ممهدًا الطريق لتمريره النهائي في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك حسب مجلة "فوربس" الشرق الأوسط.

ويمثل هذا التطور انتصارًا كبيرًا لفريق من الحزبين يتكون من 10 أعضاء معتدلين أمضوا شهورًا في سبيل التوصل إلى اتفاق بعد أن أوقف البيت الأبيض المفاوضات مع الجمهوريين في يونيو/حزيران الماضي.

ويسمح مشروع القانون بمبلغ 550 مليار دولار من أوجه الإنفاق الجديدة، التي تشمل حوالي 110 مليارات دولار للطرق، والجسور، ومشاريع النقل الأخرى، (أكبر استثمار فيدرالي على الإطلاق في النقل العام)، وتمويل المطارات، وشركة السكك الحديدية، والحافلات المدرسية الكهربائية، وشبكة الإنترنت ذات النطاق العريض.

ميزانية بـ3.5 تريليون دولار



لكن في حين يمكن القول إن مشروع القانون سيتغلب على أكبر عقبة أمامه يوم الثلاثاء، فإنه لا يزال يواجه المزيد من العقبات في مجلس النواب، حيث تعهدت بيلوسي مرارًا بعدم النظر فيه حتى يرسل لها أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون أيضًا مشروع قانون الإصلاح بقيمة 3.5 تريليون دولار.

ومن المتوقع أن يقترح مشروع القانون هذا خفض سن الرعاية الصحية إلى 60 عامًا، وتوسيعها لتشمل طب الأسنان، والسمع والبصر، فضلًا عن سبيل منح الجنسية لملايين المهاجرين وإنشاء كلية مجتمعية مجانية لمدة عامين.

معارضة للخطة وعقبات تواجهها

وأعلن الرئيس جو بايدن، لأول مرة مقترحه الخاص بالبنية التحتية في مارس/آذار الماضي، لكن قادة الحزب الديمقراطي واجهوا معارضة للخطة من الجمهوريين والديمقراطيين القلقين بشأن الإنفاق الحكومي المتزايد.

لذا، اختار الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تنفيذ خطتين مختلفتين من الإنفاق في الوقت نفسه، يتمثلان في مشروع القانون الأصغر بشأن البنية التحتية الذي جرى التفاوض عليه على أساس الحزبين، والقرار الأكبر المتعلق بالميزانية الذي يذخر بالمزيد من أولويات سياسة الرئيس.

ورغم خفض تكلفة حزمة البنية التحتية التي عمل عليها أعضاء من الحزبين لإرضاء المشرعين الجمهوريين، فإن مشروع قانون الميزانية سيستخدم عملية الإصلاح الخاصة بمجلس الشيوخ للسماح للديمقراطيين بتجنب الدعم الجمهوري، وتمرير مشروع قانون الإنفاق بـ51 صوتًا فقط بدلاً من قاعدة الـ60 صوتًا المتبعة.

ويتطلب ذلك تصويتًا لكسر تعادل الأصوات من نائبة الرئيس كامالا هاريس، ودعمًا من جميع الأعضاء الديمقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك المعتدلين مثل السيناتور جو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية، وكيرستن سينيما من أريزونا.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، المنتمي للحزب الديمقراطي من نيويورك، الإثنين، إن المجلس سيبدأ على الفور العمل على القرار المتعلق بالميزانية بمجرد تمرير حزمة البنية التحتية.

واعترض السيناتور المعتدل جو مانشين، وكيرستن سينيما دفع 3.5 تريليون دولار، وأشارا إلى خطط لمحاولة خفضها، لكن التقدميين في مجلس النواب حذروا من أن أي شيء أقل من ذلك يمكن أن يدفعهم إلى معارضة فاتورة البنية التحتية.

وطلب شومر من أعضاء مجلس الشيوخ تقديم قانون الإصلاح المعدل بحلول 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.

256 مليار دولار عبء إضافي على الديون

ويقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس مقدار ما سيضيفه مشروع قانون البنية التحتية إلى عجز ميزانية الدولة على مدى السنوات العشر المقبلة بـ 256 مليار دولار، ما يعني أن نحو نصف الإنفاق الجديد المقترح للحزمة قد ينتهي به الأمر إلى أن يشكل عبئًا إضافيًا على ديون البلاد البالغة 28.6 تريليون دولار.