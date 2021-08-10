شكرا لقرائتكم خبر عن وصول كريم محمود عبد العزيز لحضور العرض الخاص لفيلم "موسى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الفنان كريم محمود عبد العزيز لحضور العرض الخاص لفيلم موسى في إحدى سينمات أكتوبر، والذي يشارك في بطولته بجانب إياد نصار وأسماء ابو اليزيد ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، كما حضر كل من الفنان محمد ثروت وصبري فواز ومايان السيد.

وسيطر على برومو فيلم "موسى" قيام الروبوت بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات ومطاردات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة، حيث يفضلون تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية، كما حمل البرومو مفاجأة بنهايته وهو ظهور خاص للنجم أمير كرارة ملثما وبشكل مختلف.

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.