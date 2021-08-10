شكرا لقرائتكم خبر عن الإثارة والكوميديا يسيطران على تريلر Ghostbusters: Afterlife (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سونى المنتجة لـ فيلم الإثارة والكوميديا الجديد Ghostbusters: Afterlife، فيديو ترويجى جديد للعمل الذى سيصل في 11 نوفمبر المقبل في عدد من الدول الكبرى حول العالم.

وكشف الفيديو الترويجى لـ فيلم Ghostbusters: Afterlife، عن بعض اللقطات المشوقة للعمل الجديد الذى كشف عن بعض الربط بين الفيلم الجديد والقديم الذى يدور عن نفس القصة، ألا أنه هذه المرة تم إضافة بعض الحبكات الجديدة التي ستكشف من خلال أحداث الفيلم.

ويدور فيلم Ghostbusters: Afterlife حول عند وصول أم عزباء وطفلاها إلى بلدة صغيرة، ويبدأون في اكتشاف علاقتهم بصائدي الأشباح الأصليين والإرث السري الذي تركه جدهم وراءه.

ويقوم كل من فين ولفارد، مكينا جريس، كاري كون، سيجورني ويفر، بيل موراي، دان ايكرويد، إرني هدسون، لوجان كيم، سيليست أوكونور، آني بوتس، أوليفر كوبر.

ودارت أحداث السلسلة الشهيرة الأصلية Ghostbusters حول ثلاثة علماء غريبى الأطوار يتم فصلهم من مراكزهم فى جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لصيد الأشباح يقدمون فيها خدماتهم للناس مقابل المال.

حقق فيلم "Ghostbusters" الأصلى إيرادات بلغت 242.2 مليون دولار على المستوى المحلى، وأكثر من 295 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، الفيلم كان من بطولة بيل موراى ودان أيكرويد وهارولد رميس وارنى هدسون وسيجورنى ويفر، وفقا لما نشره موقع " thewrap".