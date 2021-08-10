شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكيلانى يطرح" القلب الأبيض" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد الكيلانى، أغنيته الجديدة " القلب الأبيض"، اليوم الثلاثاء، عبر يوتيوب، وذلك بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات عن عالم الغناء وتركيزه أكثر على التمثيل.

وأغنية "القلب الأبيض"، من كلمات الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي فهد، ومن كلمات الأغنية: "الله الله الله أيوة أظهر كده يالا وبان، شوف شوف القلب الأبيض، هتنطق فيه الألوان".



محمد الكيلانى

وكان الفنان محمد الكيلانى، قد شارك في مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسد شخصية الإرهابى مؤمن الذى اشترك فى العديد من العمليات الإرهابية.

ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.