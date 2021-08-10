شكرا لقرائتكم خبر عن مثلث الحب والصداقة يققد ضلعيه دلال ورجاء وميرفت تعانى وحيدة مع الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثلث أضلاعه قائمة على الحب والصداقة، لا يفترقا و لا يتركا بعضهم البعض في جميع المواقف والمناسبات الحزينة والسعيدة، دائما سويا في كل خطوة يخطوها، صداقة تحدث عنها الجميع وتعد واحدة من أطول و أعمق الصداقات في الوسط الفنى التي دامت لسنوات طويلة بين الثلاثى دلال عبد العزيز ورجاء الجداوى وميرفت أمين حيث كانت علاقة فريدة من نوعها وظلت صداقتهما مترابطة وصامدة مع الأيام.



ميرفت و دلال و رجاء

وكان الثلاثى دلال و ميرفت ورجاء يذهبن سويا في جميع المناسبات ويزرن الفنانين ويقفن إلى جانبهم فى السراء والضراء معا ولم يتركوا عزاء إلا وكانوا مقدمة صفوف المعزيين، و كن يطلق الراحل سمير غانم على زوجته لقب عزاء عبد العزيز وعلى الراحلة رجاء الجداوي لقب عزاء الجداوى وثلاثتهم ميرفت أمين من كثره حضورهم العزاءات.



ميرفت و دلال و رجاء

كان مثلث الصداقة لا يفترق أبدا ولكن فى 2020، فقد المثلث ضلع من أضلاعه برحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا، ليدخل الحزن قلب صديقاتها دلال و ميرفت بعد رحيلها، وقالت دلال وقتها "لحظة صعبة كنا متعودين نعزي مع بعض أول مرة نعزي في التالتة بتاعتنا إحساس فظيع"، وبمرور سنة واحدة وفى 2021 يفقد مثلث الصداقة ضلع أخر وترحل النجمة دلال عبد العزيز متأثرة بتوابع فيروس كورونا، لتتلقى النجمة ميرفت أمين صدمة كبيرة بعد رحيل صديقة عمرها دلال عبد العزيز ومن قبلها الصديقة الثالثة رجاء الجداوى التى كانت تكمل مثلث الصداقة، لتعيش النجمة ميرفت أمين بمرور الأيام على ذكرياتها و المواقف التي جمعتها مع صديقاتها الراحلتان دلال و رجاء التي ستظل محفورة في قلبها وعقلها .



دلال و رجاء



ميرفت و دلال و رجاء



ميرفت و دلال



ميرفت و دلال و رجاء