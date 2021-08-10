شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يبحث عن "العقد" فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم عمرو يوسف أمس تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "العقد"، بأحد فيلات منطقة مصر الجديدة، وتتكتم أسرة العمل على المسلسل لحين انتهاء جزء من تصويره، والمسلسل من إخراج المخرج الإنجليزى كولين تيج.

كان الفنان عمرو يوسف قد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه تعاقد على بطولة مسلسل "العقد" إخراج كولين تيج، ، ويعيد مسلسل "العقد" عمرو يوسف إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب منذ عام 2018، حيث نافس هذا العام بمسلسل "طايع" وكان مفترضا العودة بمسلسل "خالد بن الوليد"، لكن لم يكتمل العمل ولم يخرج للنور، حتى تعاقد بعدها على مسلسل "الملك" العام الماضى، وتوقف المشروع أيضا.

يذكر أن كولين تيج قدم مؤخرا مسلسل سعودي بعنوان "رشاش"، تأليف تونى جوردن، وكتب العمل دراميًا الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامى، وشارك في بطولته يعقوب الفرحان، نايف الظفيري، حكيم جمعة.

يذكر أن الفنان عمرو يوسف قد انضم مؤخرا إلى صفوف النجوم المشاركين في إحياء ذكرى يوم الأب والذي شهد نشر صور نادرة لنجوم الفن مع آبائهم وتوجيه رسائل لهم، ونشرالفنان عمرو يوسف صورة نادرة له من طفولته مع والده على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ووجه رسالة قائلاً: "صورتي أنا وأحسن راجل في الدنيا أبويا الله يرحمه.. عيد الأب"