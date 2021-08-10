سينما أركان تستقبل العرض الخاص لفيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد سينما أركان في مول أركان بمنطقة الشيخ زايد لاستقبال العرض الخاص لـ "موسى" للمخرج بيتر ميمي، بعد قليل، بحضور صناع الفيلم.

كان حساب الشركة المنتجة للفيلم نشر عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو الأغنية مصحوبا بتعليق: "أغنية (مكهرب) لمروان موسى من فيلم موسى.. انتظرونا يوم ١١ أغسطس في دور العرض.. فيلم الحماس".

"موسى" يعرض في السينمات ابتداءً من يوم 11 أغسطس الجاري، وهو من بطولة النجوم: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي وغيرهم، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.