أصيب بالاكتئاب قبل رحيله.. ما لا تعرفه عن الفنان عبد الله الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رحل عن عالمنا الممثل المسرحي عبدالله الشرقاوي، عضو فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة.

ونعى الفنان جمال عبدالناصر، الفنان عبدالله الشرقاوي، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "عشت حياتي في دور فنان إيه؟ لا مفيش أنا بلعب الدرويش، عبدالله الشرقاوي من دوره في (الحالة توهان)، مع السلامة يا عبدالله، ورحمك الله وغفر لك وأحسن إليك، مع السلامة يا طيب يا محب يا مسالم يا فنان يا كبير، مع السلامة وإلى لقاء جميعا إليه راجعون والبقاء لله وحده".

كما نعاه الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، كاشفا أنه "نجم المسرح الجامعي"، و"عضو فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح"، مضيفا: "أبدع من خلال الفرقة في العديد من الأعمال المسرحية، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وكشف صديقه المخرج إميل شوقي، أنه أصيب بالاكتئاب قبل رحيله، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "عبد الله كان من أفضل الفنانين.. بدأ شابا مغتربا في القاهرة من دمياط يتنقل بين الشقق المفروشة ويحاول أن يجد فرصة للعمل بعد تخرجه من الجامعة.. وقدم العديد من الأعمال منها على سبيل المثال مسرحية (ماراصاد) إخراج الزميل الدكتور محمد عبد الهادي وينافسه في البطولة الفنان محمود حميدة.. وتم أخذ حميدة لبطولة مسلسل من إخراج أحمد خضر وتم تجاهل عبد الله".

"شوقي" أضاف: "استمر في كفاحه والبحث عن ضوء في الظلام.. وتم تعيينه في مسرح الطليعة وقدّم العديد من الأعمال.. وبدأ عبد الله في مرحلة الاكتئاب.. وما أدراك ما الاكتئاب عندما يصيب الفنان من قلة العمل.. وما أدراك من تأثير الأدوية على الفنان وأعصابه.. وينتهي الفنان بالتجاهل والبحث عن ثمن الأدوية والعزلة.. عبدالله كان نفسه يمثل في حلقتين ثلاثة ويخرج من عزلته واكتئابه.. ربنا يعوضك يا عبدالله في الآخرة".

الشرقاوي ابن محافظة دمياط، وهو نجم المسرح الجامعي لمنتخب جامعة عين شمس خلال عقد الثمانينيات، وكان من دفعته النجوم محمود حميدة وأحمد عبد العزيز وتوفيق عبد الحميد وسامي مغاوري والمخرج عصام السيد وغيرهم.

وقدّم طوال مشواره العديد من العروض على مسرح الدولة، ومن أبرز أعمالها: "العسل عسل، سلقط في ملقط، الكورة جوان، وتوهان" وغيرها.

كما شارك الشرقاوي في الكثير من المسلسلات بأدوار ثانوية، ومنها: "أحلام مبروكة، نقل مخ، القضاء في الإسلام، رجل آيل للسقوط، الحب في عصر الجفاف، لا، الوعد الحق، كلام رجالة، شيء في صدري، على باب الوزير، الضحية والجزار، الخروج من المأزق، من الذي لا يحب فاطمة، رابعة تعود، أولاد الغالي، عفوا هذا حقي" وغيرها.