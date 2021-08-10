بلقيس تعود للغناء في مصر بعد ساعات من منعها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ 18 دقيقة

عادت المطربة اليمنية بلقيس إلى الغناء في مصر مجدداً بعد مرور أقل من 24 ساعة عن اتخاذ قرار بمنعها نهائياً.

وكانت نقابة الموسيقيين في مصر برئاسة نقيبها المطرب هاني شاكر، قد أصدرت بياناً إعلامياً يشير إلى منع المطربة اليمنية بلقيس من الغناء في مصر بعد قيامها بإحياء حفل غنائي في نادي الجلاء في مصر من دون حصولها على تصريح بالغناء.

وجاء نص القرار كالتالي: “قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائياً مع المطربة اليمنية بلقيس، وعدم إصدار أي تصاريح مستقبلاً لها عن أي أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن الحفل المقام 8 أغسطس/ آب 2021 في نادي الجلاء للقوات المسلحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها”.

وبعد اتخاذ هذا القرار بـ 24 ساعة عادت بلقيس إلى الغناء في مصر بشكل طبيعي، حيث سيكون أول حفل لها يوم 12 من الشهر الحالي في دار الأوبرا المصرية بعد الوصول إلى حل واتفاق بين بلقيس ونقابة الموسيقيين في مصر.

يذكر أن بلقيس تستعد لطرح أول أغنية لها باللهجة المصرية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتحمل اسم “دبلوماسي”، كما أنها طرحت مؤخراً أغنية “جبار” باللهجة اللبنانية بعد تصويرها في لبنان، حيث حققت انتشارًا كبيرًا، كما طرحت ديو غنائياً مصوراً بعنوان “ممكن” مع المطرب العراقي سيف نبيل وأخرجه دان حداد، ومن ألحان سيف نبيل، وكلمات سيف الفارس، وتوزيع عمر صباغ .