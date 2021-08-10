فيديو يحبس الأنفاس لغرق 3 أصدقاء في مصعد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ 27 دقيقة

وثق مقطع فيديو لحظة غرق ثلاثة أصدقاء في مصعد، بعد أن غمرت مياه الفيضانات مبنى سكني في وسط مدينة أوماها.

وكاد ثلاثة أشخاص من ولاية نبراسكا الأميركية أن يغرقوا ليلة السبت عندما اجتاحت مياه الفيضانات المرتفعة المصعد بمبنى سكني.

وقفز توني لو وأصدقاؤه إلى المصعد لمراقبة الأضرار الناجمة عن البرد المستمر والفيضانات المفاجئة، ليجدوا أنفسهم عالقين فيه في الطابق الأرضي، بينما تتدفق المياه من الردهة.

وقال لو لشبكة ABC News: “بمجرد وصول المياه إلى بطوننا أدركنا أن هذا صار حقيقياً، لقد كان الوضع أشبه بفيلم”.

ويُظهر مقطع فيديو سجله صديق لو كيف يهتز المصعد وتندفع المياه من الأسفل عبر الأبواب المغلقة.

وفي وقت لاحق، عندما غمرتهم الفيضانات تقريباً، يبدو أن صديق لو، الذي كان رأسه بالكاد فوق خط المياه، يتحدث على الهاتف مع خدمات الطوارئ، ويطلب منهم الإسراع.

وقالت ABC إنّ الأصدقاء تمكنوا من فتح الباب قبل أن تصل السلطات إلى هناك، وهربوا من هجوم المياه.

وأخبر صديق لو، دايلون غاي، صحيفة “أوماها وورلد هيرالد” أن أربعة آخرين كانوا عالقين في مصعد آخر في المبنى نفسه.

وقال إنه لا أحد في أيٍّ من المصعدين يحتاج إلى علاج طبي، و”لقد كان الأمر مؤلماً للغاية، لكن يبدو أنهم في حالة جيدة”.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنّ أوماها تعرضت لما يصل إلى خمس بوصات من الأمطار في فترة زمنية وجيزة يوم السبت، ما سبّب فيضانات مفاجئة شديدة في جميع أنحاء المنطقة.

وخلّف المطر دماراً في جميع أنحاء المدينة، مع فيضانات يصل ارتفاعها من قدمين إلى ثلاث أقدام في بعض الطرق.