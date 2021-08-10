فيديو مدته 27 ثانية يساعد في كشف جريمة غامضة بأمريكا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ 32 دقيقة

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، جريمة غامضة تم كشف ملابساتها من خلال فيديو قصير بعد التدقيق في الكاميرات الموجودة في الشارع الذي حصلت فيه الجريمة

وفي التفاصيل، في تاريخ 3 أغسطس/آب الحالي عثر على جثة نيكولو رابا (91 عاماً) مقتولاً في منزله في مدينة نيويورك الأميركية، كما تبيّن تعرض منزله للسرقة. وبحسب تقرير الشرطة كان الضحية مربوطاً وعلى رأسه منشفة، ولا يتنفّس لحظة العثور عليه.

وبعد التدقيق في الكاميرات الموجودة في الشارع الذي حصلت فيه الجريمة، تبيّن أن القاتل تنكّر بزي عامل بناء، وأقنع رابا بإدخاله إلى بيته، حيث قام بقتله وسرقة أموال ومقتنيات من البيت.

وبحسب الفيديو الذي نشره حساب شرطة نيويورك على “تويتر”، في اليوم التالي، يظهر مرتكب الجريمة وهو يترجّل من شاحنة خاصة بعمال البناء، مرتدياً ملابس عامل كذلك، يدخل المنزل، ثمّ بعد وقت قصير يعود ويغادر مسرعاً بالشاحنة نفسها.

وبعد 5 أيام من نشر الفيديو القصير الذي تصل مدته إلى 27 ثانية، ألقت الشرطة القبض على الشاب (32 عاماً) الذي تبيّن أنّه محكوم سابق بمخدرات وسرقة ومحاولة قتل، وقد أطلق سراحه بإفراج مشروط.