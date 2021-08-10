على طريقته الخاصة.. نيمار يحتفل بوصول ميسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ 43 دقيقة

احتفل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا باللعب مرة أخرى بجانب زميله وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن توصّل لاتفاق يقضي بانضمامه إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، إثر فشل مفاوضات تمديد عقده مع فريقه السابق برشلونة.

ونشر نيمار على حسابه الرسمي في “إنستغرام” صورة جمعته بميسي عندما كانا يلعبان في صفوف برشلونة، وأرفقها بتعليق: “عُدنا سوياً”، مما يعكس سعادة البرازيلي الشديدة بانتقال “البولغا”، علماً أنه لم يعتد الاحتفال بانضمام لاعبين آخرين خلال السنوات الأخيرة.

ولعب البرازيل نيمار إلى جانب ميسي طيلة 4 مواسم في برشلونة، قبل أن يكسر “الباريسي” قيمة عقده المقدر بـ(222) مليون يورو، وهو ما دفعه نحو خوض تجربة جديدة، لم تُكلل بالنجاح الأوروبي بعد انقضاء 4 سنوات.

وتربط ميسي ونيمار علاقة صداقة كبيرة، تجسدت في عدة مناسبات كانت آخرها المنافسة على لقب بطولة “كوبا أميركا”، عندما تواجها في المباراة النهائية، حيث أبدى نيمار سعادته بفوز صديقه بأول لقب له مع المنتخب الأرجنتيني.