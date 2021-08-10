كاثرين زيتا جونز تعيد الحياة إلى "عائلة آدامز" على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة البث الإلكتروني نتفليكس تعاونها مع النجمة كاثرين زيتا جونز، على بطولة مسلسل عن العائلة المرعبة الشهير "آدامز فاميلي".

ووفقًا لمجلة "هير" الأمريكية، ستلعب كاثرين دور مورتيسيا آدامز، في مسلسل من إخراج تيم برتون، يمتد لـ 8 حلقات.

وتنضم الفائزة بالأوسكار، كاثرين زيتا جونز، إلى النجوم: لويس جوزمان، الذي يلعب دور جوميز آدامز، وجينا أورتيجا، التي تلعب دور وينزداي آدامز.





ووصفت المجلة المسلسل الجديد بأنه يحمل جرعة كوميديا تناسب الجيل الجديد، إذ يتتبع رحلة المراهقة وينزداي في المدرسة الثانوية، برفقة عائلتها المثيرة وغريبة الأطوار.

ويعيد المخرج الشهير تيم برتون الحياة إلى عائلة آدامز الشهيرة، التي تم ابتكارها على يد رسام الكارتون تشارلز آدامز، وظهرت لأول مرة في القصص المصورة عام 1938، قبل أن يتم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني عام 1964.





وأكدت نتفليكس الخبر عبر حسابها الرسمي، بقولها: "عائلة آدامز ستتوسع بانضمام كاثرين زيتا جونز لطاقم العمل، لأداء شخصية مورتيسا آدامز".

وجاءت ردود فعل الجمهور إيجابية في التعليقات، إذ رأى أغلبهم أنها الخيار الأمثل للشخصية، وأنها ستبدع في أداء الدور بكل تأكيد.



