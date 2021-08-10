الجمهور في صدمة.. إصابة بطلة مسلسل "Dead to Me" بمرض التصلب العصبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الممثلة الأمريكية كريستينا أبلجيت صدمة وخوف الجمهور، بعد إعلانها خبر إصابتها بمرض التصلب العصبي المتعدد.

ووفقًا لمجلة "هالو" الأمريكية، أعلنت بطلة مسلسل نتفليكس الشهير: Dead to Me (ميت بالنسبة لي)، الخبر الصادم عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر.

وقالت "أبلجيت" في تغريدة: "منذ أشهر قليلة اكتشفت إصابتي بمرض التصلب المتعدد، يا لها من رحلة غريبة".

وتابعت: "حظيت بدعم هائل من المحيطين، لقد كان الطريق وعرًا ولكننا جميعًا نعلم أن الحياة لا بد أن تستمر".

واختتمت "أبلجيت" إعلانها بطلب احترام خصوصيتها في الفترة الراهنة بينما تخوض هذه المعركة.





وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض أبدي، يصيب الجهاز العصبي المركزي أي الدماغ والنخاع الشوكي، وينجم عنه أعراض متفاوتة منها: صعوبة في حركة الأطراف ومشاكل في الرؤية ومشاكل في التوازن.

وبادر الجمهور بإرسال أمنيات الشفاء للنجمة المحبوبة، وعلق أحدهم: "أنتِ مصدر إلهام حقيقي، عليك مواصلة ما تفعلينه.. أنت مقاتلة حقيقية ونحن نتمنى لك الشفاء دومًا".

وهذه ليست الأزمة الصحية الوحيدة التي مرت بها الممثلة، إذ أصيبت بسرطان الثدي عام 2008، ولكنها استطاعت اجتياز التجربة لتخرج منها أقوى.



