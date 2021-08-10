مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في تشيكيا يكرّم مايكل كاين

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براغ: يحصل الممثل الإنكليزي مايكل كاين على جائزة تكريمية بارزة في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في تشيكيا الذي أرجئ في يوليو إلى وقت لاحق هذا الشهر بسبب جائحة كوفيد-19، على ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

وسينال الممثل البالغ 88 عاما الحائز جائزتي أوسكار والمعروف بأدواره في "ألفي" (1966) و "سلوث" (1972) و "ذي سايدر هاوس رولز" (1998)، جائزة "كريستال غلوب" (كرة الكريستال) "لمساهمته الاستثنائية في السينما العالمية".

وسيكون الممثل الهوليوودي جوني ديب الذي اشتُهر بدوره في سلسلة "بايرتس أوف ذي كاريبين"، من بين النجوم الذين سيحضرون المهرجان.

وسيحصل المخرج السينمائي التشيكي يان سفيراك الحائز جائزة أوسكار أفضل فيلم روائي أجنبي عن فيلم "كوليا" عام 1996، على جائزة رئيس المهرجان.

وستقام الدورة الخامسة والخمسون من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي بين 20 و28 أغسطس الحالي بعدما أرجئت في يوليو، بسبب جائحة كوفيد -19.