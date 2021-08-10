شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الراحل رمسيس مرزوق تحيى ذكراه الأربعين الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان التشكيلى الدكتور عاطف عدلى أرمل الكاتبة الصحفية أمل مرزوق، ابنة مدير التصوير الكبير الراحل رمسيس مرزرق، ذكراه الأربعين، يوم الجمعة المقبل، فى تمام الساعة الثامنة مساء، بكنيسة مار جرجس بالعجوزة.

ورحل رمسيس مرزوق عن عالمنا فى 2 يوليو الماضى، ويعتبر الراحل رمسيس مرزوق (81 عاما)، من أبزر مدراء التصوير فى الساحة السينمائية المصرية الحديثة، وحملت العديد من الأعمال المهمة على سبيل الذكر: "اضحك للصورة تطلع حلوة" مع الراحل أحمد زكي، فيلم "إسكندرية كمان وكمان" مع يوسف شاهين وغيرها الكثير الأعمال الفنية المهمة.

رمسيس مرزوق الذى عمل مع كبار مخرجى السينما المصرية بدأ رحلته مبكرا مع فن الصورة سواء الفوتوغرافية أو السينمائية، ويمتلك رصيدا مهما من الصور الفوتوغرافية شديدة الجمال والتميز من بينها صورة بالأبيض والأسود للنجمة مديحة كامل، وصور لتمثال أبو الهول ولقطات لفلاحة مصرية وهى تحمل عيدان القمح بعد فرمه، وأخرى لأيدى صانع فخار وهو يعمل فى منحوتته، وفلاحة مصرية تخبز أمام الفرن، ولديه ما يقرب من 150 عملاً، كشف فيها عن أماكن من الجسم الأنثوى ببراعة فنية عالية.

وأقام رمسيس العديد من المعارض الفنية والتي وصلت لإيطاليا، حيث أقام أكثر من معرض داخل العاصمة روما، من أبرز أعماله معاليى الوزير، حين ميسرة، توت توت، الصعود إلى الهاوية، ولم يكتف بنجاحاته فى السينما وإنما له العديد من الأعمال الدرامية المميزة أبرزها مسلسل وجه القمر للنجمة فاتن حمامة.