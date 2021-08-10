شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقى عن حياة أسطورة الملاكمة محمد على.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر عدد من عائلة أسطورة الملاكمة محمد على، فى فيلم وثائقى جديد لـ كين بيرنز، من المقرر عرضه فى 19 سبتمبر المقبل عبر قناة PBS، ليسرد قصة حياة أسطورة الملاكمة ومسيرته المهنية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتى فإن الفيلم الجديد سيتناول أربعة أجزاء، عبارة عن مقابلات، تضم جوانب حياة على، وفقا لابنة الملاكم رشيدة على: "هذا الفيلم هو الصورة الكاملة لحياة والدى".

ونقل التقرير تصريحا لـ كين بيرنز، قائلاً: "كان محمد علي الأفضل في ما فعله، يمكن القول إنه كان أعظم رياضي في أمريكا، وإصراره الثابت على أن يكون هو نفسه بلا خجل فى جميع الأوقات جعله منارة لأجيال من الناس فى جميع أنحاء العالم يسعون للتعبير عن إنسانيتهم".

الفيلم الوثائقى لأسطورة الملاكمة "محمد على" قيد التطوير منذ ست سنوات، شارك فى كتابته بيرنز، وسارة بيرنز وديفيد مكماهون، ويتعمق الفيلم فى أكثر اللحظات دراماتيكية فى مسيرة على، ويسرد كواليس مبارياته ضد جو فرايزر وجورج فورمان، بالإضافة إلى مقاومته المبدئية لحرب فيتنام والتزامه بعقيدته الإسلامية.