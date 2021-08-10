فن ومشاهير

منهم سميحة أيوب ومحمد صبحى .. تعرف على اللجنة العليا لشرم الشيخ المسرحى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تشكيل اللجنة العليا لدورته الجديدة ( 6 ) ، والتي ستقام في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

 


اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح

 

وتشكلت اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من  الفنان الكبير / محمد صبحي - رئيس اللجنة العليا ،  سيدة المسرح العربي / سميحة أيوب - الرئيس الشرفي للمهرجان ، المخرج / مازن الغرباوى -  رئيس المهرجان، د/ إنجي البستاوي - مدير عام المهرجان ، أ.د هشام عزمي، الاعلامي / خيري رمضان، أ.د / طايع عبد اللطيف ، الفنان / محسن منصور ، الفنان / د هاني كمال ، المخرج / د.عادل عبده، الفنان نضال الشافعي. 

 

المهرجان يقام  تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم  واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وكرم في دورته الخامسة عددا من نجوم المسرح المصري منهم الراحلة سناء جميل التي كانت الدورة باسمها ، كما كرم الفنان بيومي فؤاد والنجمة حنان مطاوع . 

 

MO Nasa

MO Nasa

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