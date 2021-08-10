إلهام شاهين تكشف حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 05:43 مساءً - أجرت الفنانة ” إلهام شاهين ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” من مصر ” كشفت من خلالها عن تفاصيل الزيارة الأخيرة لها للفنانة ” دلال عبد العزيز ” في المستشفى قبل شهر من وفاتها .

وفي بداية حديثها تحدثت إلهام شاهين عن بعض الصفات التي تمتعت بها الفنانة الراحلة والمواقف الكثيرة التي كانت تقوم بها وسعيها في الخير دائما .

فقالت : ” كانت أجدع وحدة فينا .. ست الشهامة والجدعنة والأصالة والمواقف الحقيقية اللي بصدق يعني تقف جنب كل الناس بكل صدق ” .

وتابعت : ” هي اللي كانت بتجمعنا كل عزا وهي كانت أول وحدة تبلغنا الخبر وتقولنا هنتقابل فين ونقف فين عشان المقابر .. كانت دلال عاملة جروب لختمة القرآن وكنا نقولها يلا قسمي أنتِ يا دلال ” .

وعن معرفة الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم قالت إلهام شاهين : ” متكلمتش معاها عن الموضوع ولما كنت في زيارتها كانت دنيا لوحدها فسألتها فين إيمي ردت عليا دلال وقالتلي تلاقيها قاعدة جنب سمير بتروحله هو جري علشان هي روحها فيه ” .

وأضافت الفنانة إلهام شاهين أن الفنانة الراحلة كانت حينها تدعو للفنان سمير غانم وكان قد توفى في ذلك الوقت .