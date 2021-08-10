محمد فؤاد يشارك جمهوره فرحته بخطوبة نجله.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم المصري، محمد فؤاد، بخطوبة نجله عبدالرحمن، قبل أيام في الساحل الشمالي، إلا أنه لم يخرج بأي تعليق أو يشارك صوراً من الحفل إلا اليوم، حيث نشر صورة لنجله وخطيبته ليبارك لهما.

وشارك فؤاد متابعيه، عبر حسابه على “إنستغرام”، فرحته بخطوبة نجله، وعلق قائلاً: “ألف مبروك يا حبايبي.. ربنا يباركلكم ويوفقكم”، وسط تفاعل كبير من رواد “السوشيال ميديا”.

واستقبل فؤاد عدداً كبيراً من التهاني والمباركات، وكان من بين المعلقين الفنان محمد لطفي، الذي قال: “بسم الله ماشاء الله ربنا يحميك يا حبيبي”، والفنانة إيناس عزالدين إذ كتبت: “ألف مبروك يا حبايبي ربنا يباركلكم”.

وارتدى عبدالرحمن بذلة بيضاء، تناسبت مع أجواء الصيف بالساحل الشمالي، بينما ارتدت العروس فستاناً أبيض قصيراً.

وانطلق الحفل برقصة بطلها العريس والعروس على أنغام أغنية “قدام مرايتها” للفنان عمرو دياب، وكان والد العريس محمد فؤاد، يستقبل المدعوين من باب منزله المُقام فيه الحفل.

وقدّم محمد فؤاد، خلال الحفل، مجموعة من الأغاني بدأها بأغنية من بين الأفضل في مشواره الغنائي “بين إيديك”، والتي تفاعل معها الحضور بشكلٍ كبير، ونشرتها الفنانة إيناس عزالدين عبر حسابها في “إنستغرام”.

وشغل فؤاد الرأى العام، خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره في حفل زفاف المذيعة المصرية، دعاء صلاح، التي دعته لإحياء حفل زفافها داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور مجموعة من نجوم الفن.

وظهر فؤاد بوزن زائد للغاية، ما جعل الجمهور يتساءل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، ولفت محمد فؤاد الأنظار إليه، بعدما بدا جاكيت البدلة التي ارتداها كبيراً، وبرزت مناطق في جسده، ما خلق حالة من الانتقادات، كونه غير مهتم بالحصول على جسد صحي، وممارسة الرياضة.

كما ظهر محمد فؤاد في الحفل ممسكاً “السبحة” أثناء تقديم وصلته الغنائية، وهو ما تفاعل معه الجمهور أيضاً من خلال تعليقات ساخرة وكوميدية، فيما أدى عدداً من أبرز أغنياته، منها: “بين ايديك، يا أصلي، الحب الحقيقي”، وغيرها.